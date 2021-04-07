أهداف فوز الإسماعيلي على المصري 1/2 (الدوري المصري)
الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 23:32
#الاسماعيلي يتفوق على #المصري في ديربي القنال ١/٢— WATCH iT! (@WatchiTMENA) April 7, 2021
⚽️ فريد شوقي (هدف عكسي) ١٩'
⚽️ شكري نجيب ٦١'
⚽️ عبد اللطيف جريندو ٨٩' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/LKOEn2mf6N
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