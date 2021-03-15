هدف فوز الاتحاد السكندري على البنك الأهلي 1-0 (الدوري المصري)
الاثنين، 15 مارس 2021 - 21:06
#الاتحاد_السكندري ينتصر على #البنك_الأهلي بهدف روماريو ويليامز ⚽️⚡️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/88u5KaHKZO— WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 15, 2021
هدف فوز الاتحاد السكندري على البنك الأهلي 1-0 (الدوري المصري)
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