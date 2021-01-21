هدف رونالدو الأول في نابولي والـ760 له مع كرة القدم (كأس السوبر الإيطالي)

الخميس، 21 يناير 2021 - 19:45

1/21/2021 7:45:02 PM هدف رونالدو الأول في نابولي والـ760 له مع كرة القدم (كأس السوبر الإيطالي)
كريستيانو رونالدو يوفنتوس نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سواريز ينتقم لـ أوبلاك من حارس إيبار.. أتليتكو يخطف فوزا قاتلا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بيرنلي يُسقط ليفربول في أنفيلد ويحقق إنجازا بعد 47 عاما 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف الأقرب للخروج من قائمة الأهلي لكأس العالم.. وتكريم لـ وليد سليمان 59 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال اليد - إسبانيا تدفن ألمانيا في قمة تكسير العظام ساعة | مصر 2021
منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة ساعة | مصر 2021
خبر في الجول – إعارة خماسي ناشئين الزمالك إلى نادي زد ساعة | مصر
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأخير للدول الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية 2 ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك