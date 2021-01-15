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ملخص فوز أتليتك بلباو على ريال مدريد 2-1 (كأس السوبر الإسباني)
الجمعة، 15 يناير 2021 - 01:42
1/15/2021 1:42:30 AM
ملخص فوز أتليتك بلباو على ريال مدريد 2-1 (كأس السوبر الإسباني)
هدفا تعادل غزل المحلة مع أسوان 1/1 (الدوري المصري)
هدفا فوز الجونة على الاتحاد السكندري 0/2 (الدوري المصري)
هدفا تعادل المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا 1/1 (الدوري المصري)
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