ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الأحد، 10 يناير 2021 - 19:53

01/10/2021 19:53:13 ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

مانشستر سيتي في إنجلترا
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