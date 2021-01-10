ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الأحد، 10 يناير 2021 - 19:53

1/10/2021 7:53:13 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
مانشستر سيتي في إنجلترا
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