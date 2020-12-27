سوبر هيرو| حسام حسن أكبر من مدرب حماسي.. نستعرض أبرز ما قدم في مسيرته التدريبة

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 17:44

12/27/2020 5:44:56 PM سوبر هيرو| حسام حسن أكبر من مدرب حماسي.. نستعرض أبرز ما قدم في مسيرته التدريبة
حسام حسن في الدوري سوبر هيرو
نرشح لكم
عبد الرحمن مجدي: بيعت سيارتي لأنني لم أحصل على مستحقاتي منذ 8 أشهر طارق حامد يرد على إدعائه للإصابة وممطالته في التجديد للزمالك سابقا حوار برونو سافيو عن هدفه أمام الزمالك وحلم مونديال الأندية أحمد عز يتحدث عن عودة الزمالك للانتصارات .. وتأثير صفقة قندوسي على الأهلي مؤتمر علي ماهر بعد خسارة فيوتشر أمام الزمالك مؤتمر أسامة نبيه بعد فوز الزمالك على فيوتشر جماهير الزمالك تحتفل بهدف الجزيري الأول أمام فيوتشر تحية متبادلة بين جماهير الزمالك والثنائي محمد عبد الشافي وسيف الجزيري
أخر الأخبار
عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله لـ الزمالك 6 ساعة | ميركاتو
"العالمية صعبة قوية".. حكاية 19 عاما من صمت الهلال للرد على النصر 7 ساعة | تقرير في الجول
أمير مرتضى يشرح موقف قيد ثنائي الزمالك وأزمة المديونية لاتحاد الكرة 7 ساعة | الكرة المصرية
عبد الرحمن مجدي: انتهت علاقتي مع الإسماعيلي دون رجعة.. ورئيس النادي أقام قضية ضدي 7 ساعة | الكرة المصرية
العطار لـ في الجول: نعمل على تحديث برنامج الـ VAR لـ الدوري.. والتعاقد لا زال ساريا 7 ساعة | الكرة المصرية
330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين - ميدالية في الظهور الأول.. مدغشقر ثالث القارة 8 ساعة | الكرة الإفريقية
أبو الوفا لـ في الجول: كنت في حفل زفاف وفوجئت باستقالتي من اتحاد الكرة 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة