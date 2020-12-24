محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
يورو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي
الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 23:57
12/24/2020 11:57:08 PM
كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي
في الدوري
ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون: رحيل فرجاني عن الزمالك بسبب مواعيد الدوري المصري المختلفة عن باقي العالم
7 دقيقة |
الدوري المصري
كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
12 دقيقة |
الدوري المصري
كارتيرون: رحلت عن الزمالك خوفا من الفشل بسبب الظروف الصعبة.. وهذه أسباب عودتي
16 دقيقة |
الدوري المصري
أحمد سامي: حضرنا لـ بيراميدز جيدا مع غياب دفاعنا.. ومصطفى فتحي يستحق الانضمام للمنتخب
24 دقيقة |
الدوري المصري
بمشاركة ثنائي الأهلي ولاعب الزمالك.. تونس تخطف الفوز أمام مالي وديا
40 دقيقة |
إفريقيا
الحملة الفرنسية
59 دقيقة |
يورو 2020
سيراليون أخر المتأهلين لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين
ساعة |
إفريقيا
فرج عامر لـ في الجول: نحن أقل تكلفة مادية لكن الأعلى فنيا.. وموقف عبد القادر من الأهلي
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
الحملة الفرنسية
كارتيرون: رحلت عن الزمالك خوفا من الفشل بسبب الظروف الصعبة.. وهذه أسباب عودتي
الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لحضور الجماهير أمام الترجي
ستة أرقام تاريخية حطمها رونالدو ضد المجر
الأكثر مشاهدة
1
كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة
2
انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي
3
انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
4
انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك