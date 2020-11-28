أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (نهائي القرن)
السبت، 28 نوفمبر 2020 - 02:15
📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.— دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020
🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅
مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀
@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl
أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (نهائي القرن)
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