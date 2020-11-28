فرحة علي معلول مع نجله على الهاتف عقب الفوز بلقب إفريقيا
السبت، 28 نوفمبر 2020 - 02:11
🤳🏅 @AliMaaloul #TotalCAFCL | #ZSCSASC | @AlAhly pic.twitter.com/Ec0MoE7yHh— دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 27, 2020
فرحة علي معلول مع نجله على الهاتف عقب الفوز بلقب إفريقيا
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