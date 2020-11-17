هدفا فوز المغرب على إفريقيا الوسطى (تصفيات أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 23:08
🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:— CAF (@CAF_Online) November 17, 2020
🇨🇫 Central African Republic 0-2 Morocco 🇲🇦
Hakim Ziyech scores to help the Atlas Lions snatch an impressive away victory. #CTAMAR | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/AI8TaXOCte
هدفا فوز المغرب على إفريقيا الوسطى (تصفيات أمم إفريقيا)
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