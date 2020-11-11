حكاية فايزة حيدر.. أول مدربة مصرية لفريق رجال في كرة القدم في مصر

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 00:58

11/11/2020 12:58:18 AM

حكاية فايزة حيدر.. أول مدربة مصرية لفريق رجال في كرة القدم في مصر