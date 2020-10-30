رسالة جوزيه للاعبي الأهلي قبل نهائي الأبطال
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 14:47
🎬 شاهد چوزيه يهنئ الخطيب بعيد ميلاده.. ورسالة خاصة للاعبي الأهلي pic.twitter.com/MPdnT6sWni— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 30, 2020
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