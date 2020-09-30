لحظة ترك فايلر للمؤتمر الصحفي بعد سؤاله عن مستقبله مع الأهلي

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:39

09/30/2020 22:39:40

لحظة ترك فايلر للمؤتمر الصحفي بعد سؤاله عن مستقبله مع الأهلي