لحظة ترك فايلر للمؤتمر الصحفي بعد سؤاله عن مستقبله مع الأهلي
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:39
بالفيديو.. انسحاب "فايلر" من المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الترسانة#ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/4tPfyg9fvX— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2020
لحظة ترك فايلر للمؤتمر الصحفي بعد سؤاله عن مستقبله مع الأهلي
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