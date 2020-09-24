أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 1/3 (الدوري المصري)

#بيراميدز يُسقط #الإسماعيلي بثلاثية.. ويواصل صراع الوصافة⚡️⚽️

أحرز ثلاثية بيراميدز طارق طه، ومحمد فاروق، ونبيل دونجا فى الدقائق 27، 66، 87 بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد فى الدقيقة 90 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/CzpgunjcV2