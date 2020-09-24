أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 1/3 (الدوري المصري)
الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 22:50
#بيراميدز يُسقط #الإسماعيلي بثلاثية.. ويواصل صراع الوصافة⚡️⚽️— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 24, 2020
أحرز ثلاثية بيراميدز طارق طه، ومحمد فاروق، ونبيل دونجا فى الدقائق 27، 66، 87 بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد فى الدقيقة 90 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/CzpgunjcV2
نرشح لكم
تحية جمهور الزمالك للاعبي فريقها بعد الفوز على سيراميكا تشجيع حماسي من جمهور الزمالك أمام سيراميكا حماس جمهور الأهلي في التشجيع خلال مباراة أسوان هتافات جمهور الأهلي خلال مباراة أسوان تحليل مارك كلاتنبرج لقرارات التحكيم في الجولة الأولى من الدوري المصري أهداف فوز فيوتشر على كالون 4-0 (الكونفدرالية) أبو جبل يكشف أسباب رحيله عن الزمالك ويؤكد: أنا أفضل حارس في مصر هدف الأهلي الثالث أمام الاتحاد المنستيري - حمدي فتحي