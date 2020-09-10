أهداف فوز المقاولون العرب على حرس الحدود 3-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز المقاولون العرب على حرس الحدود

سجل للمقاولون سيف الدين الجزيري، ومحمد عصام، وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 3 و45+2 و90+4.. بينما سجل حسن مجدي وتوني جوميز هدفى الحرس فى الدقيقتين 21 و69 #الدوري_على_watchit pic.twitter.com/gA37ibgTCD