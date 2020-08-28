شاهد مأتم بين مشجعي برشلونة و بارتوميو بعد اقتحامهم النادي بنظرة أخرى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 22:32

8/28/2020 10:32:45 PM

شاهد مأتم بين مشجعي برشلونة و بارتوميو بعد اقتحامهم النادي بنظرة أخرى