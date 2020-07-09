المقاولون يكشف كواليس مفاوضات انتقال طاهر محمد للأهلي

الخميس، 09 يوليو 2020 - 01:06

07/09/2020 01:06:56 المقاولون يكشف كواليس مفاوضات انتقال طاهر محمد للأهلي

المقاولون يكشف كواليس مفاوضات انتقال طاهر محمد للأهلي

الأهلي طاهر محمد المقاولون
نرشح لكم
هدف زد الأول ضد عزام يونايتد - محمود نبيل (الكونفدرالية الإفريقية) هدف فوز الزمالك على الجيش الرواندي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز بيراميدز على المريخ بنتيو 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص تعادل السويس بتروجت مع وادي دجلة 2-2 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على طلائع الجيش 3-0 (الدوري المصري) أهداف فوز بترول أسيوط على أبو قير 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا 4-1 (الدوري المصري) هدف فوز سموحة على غزل المحلة 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
اسكواش – أمينة عرفي تتوج بلقب مصر الدولية.. وعسل يخسر النهائي 4 ساعة | رياضات أخرى
بعد هدفه ضد الجيش الرواندي.. ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدلا من الكروت الورقية.. ظهور أول لـ "البطاقة الافتراضية" في كأس أوروجواي 4 ساعة | أمريكا
بيلينجهام: الهدوء والتركيز سر الاستعداد للمباريات الكبرى 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف موعد إعلان قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر 4 ساعة | أمريكا
فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي: كنت أعاني من ضغوط.. ولم أقصد الإساءة لأي فرد 4 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 3 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) الأهلي