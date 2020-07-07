الشرح التفصيلي لفرع الزمالك واستاد النادي في 6 أكتوبر

ملخص فوز إنجلترا على مصر تحت 17 عاما 2-1 (دورة الصداقة)

هدف فوز الرباط والأنوار على الإسماعيلي (كأس مصر)

هدف شربين الأول في النصر بالعريش - سلامة عرفات (القسم الثاني ب)