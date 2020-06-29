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أهداف تعادل سيلتا فيجو مع برشلونة 2/2 (الدوري الإسباني)
الإثنين، 29 يونيو 2020 - 01:23
6/29/2020 1:23:22 AM
أهداف تعادل سيلتا فيجو مع برشلونة 2/2 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز إنتر ميلان على بارما 1/2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على سبال 1/3 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل ساسولو مع هيلاس فيرونا 3/3 (الدوري الإيطالي)
برشلونة
لويس سواريز
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