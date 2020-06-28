محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 28 يونيو 2020 - 21:59
6/28/2020 9:59:04 PM
ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز مانشستر يونايتد على نوريتش سيتي 1/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 1/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
مانشستر سيتي
نيوكاسل
كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديا
28 دقيقة |
مصر
الكرة الذهبية - ظهور نجم ريال مدريد.. ورباعي من نهائي يورو 2020 في الدفعة الثانية
30 دقيقة |
أوروبا
مجموعة مصر – تأجيل انطلاقة مباراة أنجولا والجابون وسط احتمالات للإلغاء
51 دقيقة |
إفريقيا
مباشر البطولة العربية للسلة – الأهلي (26) (22) الاتحاد.. الفترة الثانية
57 دقيقة |
رياضات أخرى
غياب أليسون ولوريس وتير شتيجن.. مفاجآت في المرشحين لجائزة ياشين 2021
ساعة |
أوروبا
على رأسهم بيدري وساكا.. 10 مرشحين لجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب
ساعة |
أوروبا
فائزة جديدة مُنتظرة.. لاعبات برشلونة وتشيلسي يسيطرن على صراع الكرة الذهبية
ساعة |
أوروبا
تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تسحق مالاوي بثلاثية وتعزز صدارتها
ساعة |
تصفيات كأس العالم
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مجموعة مصر – تأجيل انطلاقة مباراة أنجولا والجابون وسط احتمالات للإلغاء
الكرة الذهبية - ظهور نجم ريال مدريد.. ورباعي من نهائي يورو 2020 في الدفعة الثانية
مباشر البطولة العربية للسلة – الأهلي (26) (22) الاتحاد.. الفترة الثانية
الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديا
غياب أليسون ولوريس وتير شتيجن.. مفاجآت في المرشحين لجائزة ياشين 2021
الأكثر مشاهدة
1
مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما
2
مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف
3
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي
4
كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟