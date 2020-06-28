ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الأحد، 28 يونيو 2020 - 21:59

6/28/2020 9:59:04 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
مانشستر سيتي نيوكاسل كأس الاتحاد الإنجليزي
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