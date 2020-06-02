قرارات مجلس إدارة الأهلي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 18:11

6/2/2020 6:11:35 PM قرارات مجلس إدارة الأهلي
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيزو: كل شيء معروف.. إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميدز 22 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: "وقفة" رمضان جعلت الزمالك يعود للقاء السوبر مثلما حدث العكس في ركلة جزاء كهربا 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: الموافقة على خوض أندية الدوري الإنجليزي للوديات.. المدربون سيديرون المباريات تحكيميا ساعة | الدوري الإنجليزي
يدلين يكشف رسالة جده التي لم "تبارح فكره": لا يزال يخشى على حياة حفيده الأسود ساعة | الدوري الإنجليزي
OPPO تطلق هاتف Reno3 وتقدم تجربة رائعة للمستخدمين مع الحصول على صور فائقة الوضوح ساعة | مصر
مستشار الأهلي القانوني يكشف لـ في الجول تفاصيل مقاضاة الزمالك بسبب نادي القرن 2 ساعة | الدوري المصري
ليكيب: يوفنتوس يتفوق على مانشستر سيتي في صراع ضم عوار 2 ساعة | أوروبا
مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 الأهلي يغرم حسام عاشور 4 الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي والرئاسة الشرفية
قد ينال إعجابك