محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أدم حجاج جامع كرات الزمالك يحكي عن مواقفة مع الخصوم.. وما حدث أمام الترجي
الخميس، 30 أبريل 2020 - 12:14
4/30/2020 12:14:10 PM
أدم حجاج جامع كرات الزمالك يحكي عن مواقفة مع الخصوم.. وما حدث أمام الترجي
لايف في الجول مع محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي
معتز إينو يكشف السبب الحقيقي لانتقاله من الزمالك إلى الأهلي
كوميك بوك - موسكاتيللى.. الحارس الإيطالي الذي حارب مع المصريين
في الدوري
أدم حجاج
الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – قصة أدم حجاج ناشئ وجامع كرات الزمالك صاحب اللقطات التاريخية
5 دقيقة |
الدوري المصري
اختفوا في ظروف غامضة - حسين غنيم.. الشاهد على مئوية تريكة والذي منعته الإصابة من مزاملة صلاح
27 دقيقة |
حكايات في الجول
تقرير: صدام بين وزير الرياضة والاتحاد الإيطالي بشأن استئناف الموسم
37 دقيقة |
أوروبا
تقرير: يوفنتوس وإنتر ينافسان ليفربول على فيرنر
44 دقيقة |
أوروبا
صدقي: سموحة أجبر على خوض نهائي الكأس ضد الزمالك رغم تحطيم حافلة الفريق
10 ساعة |
الدوري المصري
حمادة صدقي: فايلر يريد عودة محمد عبد المنعم لـ الأهلي
11 ساعة |
الدوري المصري
خيمة في الجول - محمد ممدوح هاشم يتحدث عن سر ارتباط جماهير الزمالك باليد.. وفرص مصر في ميدالية أوليمبية
11 ساعة |
رياضات أخرى
تقرير – 5 خطوات من بريميرليج لإقناع الحكومة الإنجليزية باستئناف الدوري
12 ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
فيديو في الجول – قصة أدم حجاج ناشئ وجامع كرات الزمالك صاحب اللقطات التاريخية
اختفوا في ظروف غامضة - حسين غنيم.. الشاهد على مئوية تريكة والذي منعته الإصابة من مزاملة صلاح
خيمة في الجول - محمد ممدوح هاشم يتحدث عن سر ارتباط جماهير الزمالك باليد.. وفرص مصر في ميدالية أوليمبية
تقرير: صدام بين وزير الرياضة والاتحاد الإيطالي بشأن استئناف الموسم
كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين
الأكثر مشاهدة
1
أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري
2
رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي
3
موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا
4
عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي
قد ينال إعجابك