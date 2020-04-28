ماذا يحدث لو ألقى الجمهور أو أحد الفريقين ببالونة في الملعب؟ جمال الغندور يوضح

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 20:07

4/28/2020 8:07:00 PM

ماذا يحدث لو ألقى الجمهور أو أحد الفريقين ببالونة في الملعب؟ جمال الغندور يوضح