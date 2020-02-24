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مرتضى: لن تُخصم أي نقطة من الزمالك بسبب لقاء الأهلي
الإثنين، 24 فبراير 2020 - 21:31
تعليق متعب وأيمن يونس وطه إسماعيل على أزمة القمة
مرتضى منصور يتحدث قبل القمة بساعتين عن موقف الزمالك
طرد نيمار أمام بوردو
أهداف فوز أتليتكو مدريد على فياريال 3-1 (الدوري الإسباني)
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