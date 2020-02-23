محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز فولفسبورج على ماينتس 4-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 23 فبراير 2020 - 21:02
أهداف فوز جالاتسراي على فنيربهاتشة 3-1 (الدوري التركي)
أهداف فوز أرسنال على إيفرتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز رين على نيم 2-1 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز بلد الوليد على إسبانيول 2-1 (الدوري الإسباني)
فولفسبورج
الدوري الألماني
ماينتس
نرشح لكم
أخر الأخبار
أهداف الأحد الكروي - صدمات مبكرة وتسديدات رائعة وأرقام قياسية
7 ساعة |
أوروبا
في ليلة تاريخية لـ كافاني.. سان جيرمان يتجاوز بوردو بمباراة السبعة أهداف وطرد نيمار
7 ساعة |
أوروبا
الأهلي يوضح موقفه إذا أصر الزمالك على الانسحاب من القمة
7 ساعة |
الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة الأهلي والزمالك
7 ساعة |
مصر
الأهلي: قرارات اتحاد الكرة فُصلت لمن ارتكب فعلا مشينا وكان يستحق أقسى عقاب
7 ساعة |
مصر
كوريا بطل أتليتكو الجديد يقلب الطاولة على فياريال "الإسباني للغاية"
7 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الجنايني: لائحة اتحاد الكرة معتمدة من فيفا.. وعقوبة كهربا غليظة لأن الكل أدانه
خبر في الجول - لاعبو الزمالك يغادرون فندق الإقامة ويتدربون صباح الإثنين
الأهلي لـ في الجول: سنخوض القمة بشكل طبيعي.. وتلك خطواتنا ضد العقوبات
ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري
بيان – الأهلي: نرفض كل العقوبات.. وتصعيد دولي ضد الجنايني و"المسؤول الذي يسب دون رادع"
الأكثر مشاهدة
1
إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك
2
في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك
3
من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
4
رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك