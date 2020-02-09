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ملخص فوز سيلتا فيجو على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني)
الأحد، 09 فبراير 2020 - 21:32
2/9/2020 9:32:54 PM
ملخص فوز سيلتا فيجو على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني)
هدف فوز لاتسيو على بارما (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل بايرن ميونيخ ولايبزج 0-0 (الدوري الألماني)
كوكا يسجل هدفا قاتلا لـ أولمبياكوس في الدوري اليوناني
هدفا تعادل الترجي واتحاد تطاوين 1-1 (الدوري التونسي)
إشبيلية
سيلتا فيجو
الدوري الإسباني
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