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أهداف فوز ليتشي على تورينو 4-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 02 فبراير 2020 - 21:16
2/2/2020 9:16:07 PM
أهداف فوز ليتشي على تورينو 4-0 (الدوري الإيطالي)
لاعب نواذيبو يحصل على حذاء علي جبر بعد نهاية المباراة
ملخص فوز أياكس على أيندهوفن 1-0 (الدوري الهولندي)
هدفا فوز توتنام على مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز بيراميدز على نواذيبو 0/1 (الكونفدرالية الإفريقية)
الدوري الإيطالي
تورينو
ليتشي
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