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أهداف فوز أنجيه على رون 4-1 (كأس فرنسا)
الأحد، 19 يناير 2020 - 22:39
1/19/2020 10:39:47 PM
أهداف فوز أنجيه على رون 4-1 (كأس فرنسا)
أهداف فوز مونبلييه على كان 5-0 (كأس فرنسا)
هدفا فوز رين على أتليتكو مرسيليا 2-0 (كأس فرنسا)
هدفا تعادل بلباو وسيلتا 1-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز روما على جنوى 3-1 (الدوري الإيطالي)
كأس فرنسا
أنجيه
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