لقطة طرد إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال أمام كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)

السبت، 11 يناير 2020 - 16:51

1/11/2020 4:51:47 PM لقطة طرد إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال أمام كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)
أرسنال كريستال بالاس أوباميانج طرد أوباميانج
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