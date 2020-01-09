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طبيب المنتخب يوضح كيف يؤثر العامل النفسي في تكرار إصابة الصليبي ولماذا زادت مدة العلاج عالميا
الخميس، 09 يناير 2020 - 12:04
1/9/2020 12:04:13 PM
طبيب المنتخب يوضح كيف يؤثر العامل النفسي في تكرار إصابة الصليبي ولماذا زادت مدة العلاج عالميا
طبيب المنتخب بيجاوب "هل ممكن تتسبب أرضية الملعب في إصابات عضلية للاعبين؟
طبيب المنتخب يوضح: هل يحتاج اللاعب المحترف للعودة إلى مصر لإثبات إصابته؟
هل يشارك الجهاز الطبي في إضاعة الوقت؟ طبيب المنتخب يجيب
منتخب مصر
طبيب المنتخب
الرباط الصليبي
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