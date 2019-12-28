جميع أهداف كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي عام 2019

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 15:06

12/28/2019 15:06:40 جميع أهداف كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي عام 2019

جميع أهداف كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي عام 2019

في إيطاليا كريستيانو رونالدو
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ملخص تعادل روما مع كومو 0-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل إيفرتون مع هال سيتي 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز كريستال بالاس على نوتنجهام فورست 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على ليفربول 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل يوفنتوس مع كالياري 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل ميلان مع ساسولو 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على بارما 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع أوجسبورج 2-2 (الدوري الألماني)
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