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ملخص تعادل فيورنا وتورينو 3-3 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 17:39
12/15/2019 5:39:01 PM
ملخص تعادل فيورنا وتورينو 3-3 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز فينورد على أيندهوفن 3-1 (الدوري الهولندي)
ملخص تعادل سيلتا فيجو ومايوركا 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف فوز سامبدوريا على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز أتليتكو مدريد على أوساسونا (الدوري الإسباني)
الدوري الإيطالي
تورينو
فيرونا
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