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ملخص تعادل سيلتا فيجو ومايوركا 2-2 (الدوري الإسباني)
الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 17:35
12/15/2019 5:35:22 PM
ملخص تعادل سيلتا فيجو ومايوركا 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف فوز سامبدوريا على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز أتليتكو مدريد على أوساسونا (الدوري الإسباني)
هدف فوز وست هام على ساوثامبتون (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز بارما على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
سيلتا فيجو
الدوري الإسباني
مايوركا
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