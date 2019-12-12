المتأهلون لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة ونظامها.. حدث تاريخي لأول مرة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 02:14

12/12/2019 2:14:12 AM المتأهلون لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة ونظامها.. حدث تاريخي لأول مرة
ريال مدريد ليفربول باريس سان جيرمان ليلة الأبطال
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