هدف إنتر في شباك برشلونة (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 22:29

برشلونة إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس إنبي: لن نفرط في أسامة جلال.. وطولان طلب التعاقد مع عمار حمدي 4 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سالزبورج: هدف صلاح لا يصدق 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال مؤتمر مورينيو: سنحقق استفادة وحيدة من مواجهة بايرن 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب يتغنى بأداء صلاح وهدفه أمام سالزبورج 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شاهد - هدف مدهش وفرص سهلة في ملخص صلاح أمام سالزبورج ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبو تريكة: غاب ميسي فحضرت لمحات محمد صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك