أهداف فوز دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الدوري الألماني)

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 18:34

الدوري الألماني

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