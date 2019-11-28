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أهداف فوز أستانا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الأوروبي)
الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 19:58
11/28/2019 7:58:04 PM
أهداف فوز أستانا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الأوروبي)
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
أستانا
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