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هدفا تعادل ميتز وريمس 1-1 (الدوري الفرنسي)
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 00:20
11/24/2019 12:20:02 AM
هدفا تعادل ميتز وريمس 1-1 (الدوري الفرنسي)
هدف فوز آنجيه على نيم (الدوري الفرنسي)
أهداف فوز ستراسبورج على أميان 4-0 (الدوري الفرنسي)
هدفا تعادل بريست ونانت 1-1 (الدوري الفرنسي)
أهداف فوز ديجون على رين 2-1 (الدوري الفرنسي)
الدوري الفرنسي
ميتز
ريمس
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