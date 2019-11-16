محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
ميركاتو
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ركلة جزاء أيرلندا الشمالية الضائعة أمام هولندا
السبت، 16 نوفمبر 2019 - 23:42
11/16/2019 11:42:16 PM
ركلة جزاء أيرلندا الشمالية الضائعة أمام هولندا
هدف فوز كوت ديفوار على النيجر (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
هدف فوز سلوفينيا على لاتفيا (تصفيات يورو 2020)
أهداف فوز كازخستان على سان مارينو 3-1 (تصفيات يورو 2020)
ملخص فوز ويلز على أذربيجان 2-0 (تصفيات يورو 2020)
هولندا
أيرلندا الشمالية
تصفيات يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يوضح: كيف سيشارك رونالدو ضد برشلونة إن ثبتت سلبية عينته رغم قاعدة الـ7 أيام
38 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
الوداد: قررنا إحالة لاعبين للجنة التأديبية بسبب مباراتي الأهلي
40 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
تقرير: مدرب الرجاء قد يستعين بـ3 شباب في قائمة لقاء الزمالك
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
أرقام في الجول توضح – هذه هي قوة الزمالك الحقيقية مع باتشيكو
ساعة |
الدوري المصري
تقرير: أليجري الخيار الأول لخلافة توخيل في سان جيرمان وبوكيتينو مرشح أيضا
ساعة |
أوروبا
سباعي بيراميدز ورمضان وطاهر ومحمد شريف في قائمة مصر المبدئية
ساعة |
مصر
كلوب: أنفيلد بدون جماهير في دوري الأبطال؟ ليس لدينا أي أعذار
2 ساعة |
دوري أبطال أوروبا
اتحاد جدة بعد ضم حجازي: المصريون منضبطون فنيا واحترافيا.. ولا نستبعد إعادة كهربا
2 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
سباعي بيراميدز ورمضان وطاهر ومحمد شريف في قائمة مصر المبدئية
أرقام في الجول توضح – هذه هي قوة الزمالك الحقيقية مع باتشيكو
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على كبار الموسم المقبل من دوري الأبطال المؤهل للمونديال
في الجول يوضح: كيف سيشارك رونالدو ضد برشلونة إن ثبتت سلبية عينته رغم قاعدة الـ7 أيام
الوداد: قررنا إحالة لاعبين للجنة التأديبية بسبب مباراتي الأهلي
الأكثر مشاهدة
1
رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي
2
في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء
3
الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
4
رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك