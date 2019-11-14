محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس العالم للأندية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أحمد سمير فرج: عضو اتحاد الكرة فاوضني والسعيد للانتقال للأهلي
الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 01:03
11/14/2019 1:03:26 AM
أحمد سمير فرج: عضو اتحاد الكرة فاوضني والسعيد للانتقال للأهلي
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
امتدت لبعد صافرة النهاية.. التعادل يحسم مواجهة مثيرة بين سموحة والمصري
27 دقيقة |
الدوري المصري
مؤتمر جنش: نريد التتويج بأبطال إفريقيا.. ولم نكن نستحق الهزيمة ضد الأهلي والتعادل مع مولودية
41 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر باتشيكو: نريد الفوز على تونجيث.. ومستعدون لمواجهة الغيابات
56 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
علي أبو جريشة لـ في الجول: متفائل بعبور الإسماعيلي لأزمته لتلك الأسباب
ساعة |
الدوري المصري
مصدر باتحاد كرة اليد لـ في الجول: علمنا بقرار إيقاف هشام نصر ولم يصلنا رسميا
ساعة |
رياضات أخرى
مران الزمالك – محاضرة تحفيزية من باتشيكو.. وحضور رئيس النادي للمران
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
الزمالك ضد فرق السنغال - تفوق أبيض وتحذير من أصحاب الأرض قبل مواجهة تونجيث
2 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي ضد فرق تنزانيا - تفوق كبير للأحمر قبل مواجهة سيمبا
2 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مؤتمر باتشيكو: نريد الفوز على تونجيث.. ومستعدون لمواجهة الغيابات
امتدت لبعد صافرة النهاية.. التعادل يحسم مواجهة مثيرة بين سموحة والمصري
مصدر باتحاد كرة اليد لـ في الجول: علمنا بقرار إيقاف هشام نصر ولم يصلنا رسميا
مؤتمر جنش: نريد التتويج بأبطال إفريقيا.. ولم نكن نستحق الهزيمة ضد الأهلي والتعادل مع مولودية
من أسوان لـ الشاطبي.. محطات تطوير رزاق سيسيه في الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1
انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر
2
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج
3
تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
4
انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك