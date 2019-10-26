ملخص تعادل شالكه ودورتموند السلبي (الدوري الألماني)

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 17:32

10/26/2019 5:32:10 PM ملخص تعادل شالكه ودورتموند السلبي (الدوري الألماني)
شالكه ودورتموند
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