هدف فوز بيراميدز على شباب بلوزداد الجزائري (كأس الكونفدرالية)

<footer> <input type="hidden" name="predictChamps" value=",1667,1503," /> <input type="hidden" id="broadcaster-url" value="//broadcaster-b.filgoal.com" /> <div id="footerLinks" data-badge-ios="/images/AppStore_Gallery.e74de09c6c.png" data-badge-android="/images/GooglePlay_Gallery.97d9c7ec35.png" data-badge-huawei="/images/huawei-appgallery-logo.210d3137ec.png"> <span>حمّل تطبيق في الجول الآن</span> <a id="footerStoreLink" target="_blank" rel="noopener"> <img id="footerStoreBadge" width="120" height="36" alt="حمّل تطبيق في الجول" /> </a> </div> <script> // Inline so the right badge is set while parsing, before the strip is painted. (function () { var box = document.getElementById('footerLinks'); if (!box) { return; } var ua = navigator.userAgent; var badge, url; // iPadOS 13+ reports a Mac UA; touch points tell a real iPad from a Mac. if (/iPhone|iPad|iPod/i.test(ua) || (/Macintosh/.test(ua) && navigator.maxTouchPoints > 1)) { badge = box.getAttribute('data-badge-ios'); url = 'https://itunes.apple.com/eg/app/filgoal/id497717534'; } // Checked before Android: Huawei/Honor agents also contain "Android". else if (/huawei|honor|hmscore/i.test(ua)) { badge = box.getAttribute('data-badge-huawei'); url = 'https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C100081201?locale=en_US&source=appshare&subsource=C100081201'; } else { badge = box.getAttribute('data-badge-android'); url = 'https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarmady.filgoal&utm_source=webfooterstrip'; } document.getElementById('footerStoreBadge').src = badge; document.getElementById('footerStoreLink').href = url; })(); </script> <div id="b-block"> <div class="container"> <div id="copyright"> <span>© 2026 <a href="/">فى الجول دوت كوم</a> يتم إدارته و تطويره</span> بواسطة <a href="https://www.sarmady.net/" target="" id="sarmady-logo"><svg><use xlink:href="#sarmady"></use></svg></a> <span><a href="javascript:void(0)" onclick="javascript:openPopup('/privacy.html',600,600)">سياسة الخصوصية</a></span> <span class="advertiseWithUs"><a href="https://sarmady.net/contact.html" target="_blank">اعلن معنا</a> </span> </div> <div id="footer-apps"> <div class="footer-apps-title"> <strong>حمل التطبيق</strong> <small>متابعة شاملة</small> </div> <a href="https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C100081201?locale=en_US&source=appshare&subsource=C100081201" target="_blank" rel="noopener"> <img src="/images/huawei-appgallery-logo.210d3137ec.png" width="110" height="34" alt="AppGallery" loading="lazy" /> </a> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarmady.filgoal&utm_source=webfooter" target="_blank" rel="noopener"> <img src="/images/GooglePlay_Gallery.97d9c7ec35.png" width="110" height="34" alt="Google Play" loading="lazy" /> </a> <a href="https://itunes.apple.com/eg/app/filgoal/id497717534" target="_blank" rel="noopener"> <img src="/images/AppStore_Gallery.e74de09c6c.png" width="110" height="34" alt="App Store" loading="lazy" /> </a> </div> <div id="footer-social"> <a href="https://www.facebook.com/FilGoal"> <svg viewBox="0 0 20 20"><use xlink:href="#facebook"></use></svg> </a> <a href="https://twitter.com/FilGoal"> <svg viewBox="0 0 20 20"><use xlink:href="#twitter"></use></svg> </a> <a href="https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0GQUz96H4aax00s81R"> <svg viewBox="0 0 20 20"><use xlink:href="#whatsapp"></use></svg> </a> <a target="_blank" href="https://www.tiktok.com/@filgoal" > <svg viewBox="0 0 20 20"><use xlink:href="#tiktok"></use></svg> </a> </div> </div> </div> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js" integrity="sha256-BbhdlvQf/xTY9gja0Dq3HiwQF8LaCRTXxZKRutelT44=" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Sly/1.6.1/sly.min.js" integrity="sha256-6NwJ5N3DwybvY0FJjn6OcK86hIcTQpuQm+U8lHtD2hA=" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/enquire.js/2.1.6/enquire.min.js" integrity="sha256-37md7h4CnVHWz7Zy2EeSmJCxWFQC3hf17Qku3XKmiLQ=" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/webfont/1.6.28/webfontloader.js" integrity="sha256-4O4pS1SH31ZqrSO2A/2QJTVjTPqVe+jnYgOWUVr7EEc=" crossorigin="anonymous"></script> <script src="/assets/js/custom_bundle.min.b899e3c0ea.js" defer></script> </footer> <script src="/assets/js/plugins/predict_popup.d0c9c74b0c.js"></script> <!-- ConfirmHealthCheck --> </div> </div> </body> </html>