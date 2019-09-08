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ما الذي يميز حسام البدري عن غيره من المرشحين لتدريب منتخب مصر؟
الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 12:16
من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية
ما الذي يميز حسن شحاتة عن غيره من المدربين لقيادة منتخب مصر؟
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