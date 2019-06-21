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كُتاب في الجول يتحدثون عن أهداف منتخب مصر الجميلة في أمم إفريقيا
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 14:16
فراعنة مصر مستعدون لبدء مهمة جديدة ضد محاربي إفريقيا للإحكام على الكأس
إبراهيم حسن يتحدث عن مشاركة مصر في كأس العالم 1990 وشجاره مع نجم منتخب إنجلترا
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