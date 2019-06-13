محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
هدف انتصار منتخب مصر في مرمى تنزانيا - أحمد المحمدي
الخميس، 13 يونيو 2019 - 22:35
6/13/2019 10:35:19 PM
هدف انتصار منتخب مصر في مرمى تنزانيا - أحمد المحمدي
إبراهيم حسن يتوقع مفاجأة مدوية في نصف نهائي أمم إفريقيا
هدف فوز جامبيا على المغرب (مباراة ودية)
أسامة نبيه يتوقع لـ في الجول طريق بطل أمم إفريقيا.. نهائي عربي
طارق السعيد يتوقع طريقا ناريا لـ مصر.. ونهائي عربي – عربي
مصر
تنزانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - محمود شاكر عبد الفتاح يعلن اعتزاله ويصبح مساعدا لوالده في قيادة الترسانة
4 ساعة |
مصر
الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب
4 ساعة |
الدوري المصري
الوصافة تُحسم في الجولة الأخيرة.. إنتر وأتالانتا يتفوقان على نابولي وبارما
4 ساعة |
أوروبا
حسين الشحات: عانيت كثيرا في بدايتي مع كرة القدم وفكرت في التدخين
4 ساعة |
الدوري المصري
وكيل وادي: يرغب في الرحيل خارج مصر.. ووكيل ناد كبير عرض عليّ كسر تعاقده مع المصري
4 ساعة |
الدوري المصري
طلائع الجيش: سلبية مسحتي عمرو جمال وسيعود للتدريبات قريبا
5 ساعة |
الدوري المصري
رئيس النجوم: كريم فؤاد يريد السير على خطى صلاح.. قد نراه في الدوري البرتغالي
5 ساعة |
مصر
مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب
5 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب
مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب
تامر النحاس يعلن عبر في الجول: مروان محسن جدد تعاقده مع الأهلي.. حصلنا على 95% مما نريده
طلائع الجيش: سلبية مسحتي عمرو جمال وسيعود للتدريبات قريبا
أمير مرتضى: لم أتحدث مع صالح جمعة.. وأتمنى مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا
الأكثر مشاهدة
1
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا
2
اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى
3
فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي
4
رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك