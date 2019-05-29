تريكة: اتفقت مع أحمد حسن وجمعة كيف سنرفع الكأس قبل البطولة

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 17:00

5/29/2019 5:00:03 PM تريكة: اتفقت مع أحمد حسن وجمعة كيف سنرفع الكأس قبل البطولة
منتخب مصر محمد أبو تريكة كأس إفريقيا
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