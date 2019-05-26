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هدف الزمالك الأول في مرمى نهضة بركان - محمود علاء
الأحد، 26 مايو 2019 - 23:30
5/26/2019 11:30:44 PM
هدف الزمالك الأول في مرمى نهضة بركان - محمود علاء
ملخص فوز أتالانتا على ساولو 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ميلان على سبال 3-2 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز إنتر على إمبولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز روما على بارما 2-1 (الدوري الإيطالي)
الزمالك
في الكونفدرالية
نهضة بركان
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