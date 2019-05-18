ألقاب الدوري الألماني الأكثر إثارة في تاريخ بايرن ميونيخ

السبت، 18 مايو 2019 - 10:54

بايرن

نرشح لكم

أخر الأخبار

أجانب منسيون – حوار في الجول.. دومينيك: جوزيه استخدم هذه الكلمات لأسجل في الزمالك.. وتعرضت للعنصرية بعده 24 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - راشفورد يؤجل مفاوضات تجديد عقده بسبب مخاوفه من مستقبل يونايتد 36 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي: مواجهة الأهلي حافز لتقديم مستوى مختلف.. وواثقون في قدراتنا 39 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا: كدت أترك كرة القدم بسبب سباقات الدراجات ساعة | أوروبا
مدرب الأهلي يعدد أسباب صعوبة لقاء الإسماعيلي.. ويتحدث عن وليد سليمان ساعة | الدوري المصري
مستشفى الأهلي - فحص طبي يحدد موقف لطفي أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 2 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح

قد ينال إعجابك