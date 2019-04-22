محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف تعادل تشيلسي أمام بيرنلي 2-2 (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 22 أبريل 2019 - 23:03
ملخص انتصار أتلانتا على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز باريس سان جيرمان على موناكو 3-1 (الدوري الفرنسي)
أهداف فوز كريستال بالاس على أرسنال 3-2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ريال مدريد على بلباو 3-0 (الدوري الإسباني)
في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
العثور على لاعب بوكا جونيورز وريفر بليت السابق مشنوقا.. رسائل انتحار مؤثرة
5 ساعة |
أمريكا
ديلي ميل: النني ضمن 5 أسماء على قائمة المغادرين من أرسنال نهاية الموسم
5 ساعة |
المحترفون
تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة منتظرة بين بيراميدز والزمالك
6 ساعة |
الدوري المصري
ساري "الغاضب بشدة" يغيب عن مؤتمر ما بعد تعادل تشيلسي مع بيرنلي.. وزولا يكشف نبأ سيئا
6 ساعة |
أوروبا
حكم بيراميدز والزمالك.. وصف المباراة "بالخطيرة" واعترف بخطأ ارتكبه وأثار غضب سولشاير
6 ساعة |
الدوري المصري
دافيد لويز: بيرنلي لعب كرة قدم قبيحة
6 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حكم بيراميدز والزمالك.. وصف المباراة "بالخطيرة" واعترف بخطأ ارتكبه وأثار غضب سولشاير
ديلي ميل: النني ضمن 5 أسماء على قائمة المغادرين من أرسنال نهاية الموسم
طاقم حكام نرويجي يُدير لقاء بيراميدز والزمالك.. لم يدر أي مباراة لفريق عربي
وكيله لـ في الجول: الأهلي فضل علاج رمضان صبحي في مصر بدلا من ألمانيا
الاتحاد التونسي: لم نطلب اللعب في القاهرة.. متمسكون بمدينة السويس المناضلة
الأكثر مشاهدة
1
بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد
2
محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم
3
كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني
4
تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا