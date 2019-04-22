أهداف تعادل تشيلسي أمام بيرنلي 2-2 (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 23:03

في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

العثور على لاعب بوكا جونيورز وريفر بليت السابق مشنوقا.. رسائل انتحار مؤثرة 5 ساعة | أمريكا
ديلي ميل: النني ضمن 5 أسماء على قائمة المغادرين من أرسنال نهاية الموسم 5 ساعة | المحترفون
تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة منتظرة بين بيراميدز والزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
ساري "الغاضب بشدة" يغيب عن مؤتمر ما بعد تعادل تشيلسي مع بيرنلي.. وزولا يكشف نبأ سيئا 6 ساعة | أوروبا
حكم بيراميدز والزمالك.. وصف المباراة "بالخطيرة" واعترف بخطأ ارتكبه وأثار غضب سولشاير 6 ساعة | الدوري المصري
دافيد لويز: بيرنلي لعب كرة قدم قبيحة 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 2 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك